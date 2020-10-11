خبير اقتصادي: تجربة الإصلاح "ثرية".. ويجب ألا نبالغ في توقعاتنا

أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، أن الاقتصاد المصري مر بتجربة ثرية تستحق الدراسة في أبعاد كثيرة، في إشارة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه البلاد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بقيادة "الشواربي"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة، بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء.

ولفتت، إلى أن كثير من المواطنين كان لديهم "سقف توقعات أكبر وأعلى بكثير مما تحقق"، وبالتالي يجب توعية الرأي العام على أهمية توعية الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلاد، موضحة أننا حققنا نجاحات في "الإصلاح"، ولكن ما يزال هناك "تحديات".

وأشارت "الشواربي"، إلى أهمية ألا تكون توقعاتنا "أعلى من اللازم"، ولكن يجب أن تكون وفق الظروف المحيطة بنا وبشكل صحيح، موضحة أن الدولة المصرية لم تكمل طوال تاريخها 3 سنوات بمعدلات نمو اقتصادي عالية بسبب الأزمات والتحديات التي قد تواجهنا، وأخرها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، "حققنا معدلات نمو أزيد من معدل النمو السكاني في الفترات الماضية، وكان اتجاه متوقع استمراره لولا أزمة كورونا وهو صدمة خارجية".

ولفتت "الشواربي"، إلى تراجع معدل الاستهلاك العائلي، ما يعكس ارتفاع نسبة الفقر كما أعلنت الدولة، مشيرة إلى تراجع التضخم ليبلغ 9.2% في عام 2019، حيث تراوحت بين 2.4% كأقل قيمة، وبين 6.8%.

وأوضحت، أن مصر نجحت في خفض عجز الموازنة، وهناك فائض أولي، كما أننا حققنا نجاحات كبيرة في خفض الدين المحلي من 95% إلى 69% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى انخفاض الدين الخارجي لـ30% بعدما كان 41.1%.

واستطردت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، أن إجمالي الفوائد والأقساط لا زالت تستحوذ على 60% من مصروفات الموازنة، مشيرة إلى أن كلا من المصروفات العامة والإيرادات تقل، مع انخفاض عجز الموازنة.