تعرف على خطوات استخراج خرائط ورقية من هيئة المساحة

تعتبر الخرائط باختلاف أنواعها المنتج الأساسي والرئيسي للهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري إذ أنها الجهة الرسمية بالدولة المنوط بها إنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة لخدمة المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية ونظراً لكون الهيئة تعمل في هذا المجال منذ أكثر من مائة عام فقد تنوع إنتاجها من الخرائط.

وتنتشر غرف بيع الخرائط الورقية في معظم المحافظات المصرية لتقديم خدمة بيع الخرائط للجمهور وقد بلغ إجماليها 22 غرفة تابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة بالإضافة لغرفة البيع الرئيسية بديوان عام الهيئة، "الوطن" تستعرض خطوات الحصول على خارطة من الهيئة العامة للمساحة.

1- يقوم العاملون بغرف بيع الخرائط ببحث طلبات المواطنين من الخرائط لتحديد الموقع المطلوب والمقياس المناسب حسب احتياجات المواطن.

2- يتم تحرير استمارة برقم ونوعية وعدد وقيمة الخرائط المطلوبة.

3- يتم استخراج الخريطة تبعاً للبيانات الواردة بالاستمارة.

4- تقدم الاستمارة للخزينة لتحصيل القيمة المطلوبة لتحرير إيصال بها.

5- تقدم الاستمارة والإيصال لشباك التسليم لمراجعة الخرائط وتسليمها للمواطن.

وأُنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة في عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها في حينه تغطية أرض مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وللعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها وإنشاء سجلات المكلفات لها.

وفي عام 1971 تحولت الهيئة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الري وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير بالقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2001.

ولقد مرت الهيئة خلال عمرها الطويل بمراحل عديدة اتسع خلالها نطاق أعمالها وتطورت فيها الأساليب الفنية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وحققت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التحول الآلي الذي يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكل الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة والتنموية بصفة عامة في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الحكومة الإلكترونية وفي إطار التوجه العالمي في عصر المعلومات.