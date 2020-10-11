نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مباني المدن الجامعية

تفقد نائب رئيس جامعة أسيوط، الدكتور شحاتة غريب شلقامي، عدداً من الوحدات السكنية بقطاع المدن الجامعية، اليوم الأحد، بعد انتهاء أعمال التجهيز التي خضعت لها في الآونة الأخيرة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة، كل من عرفة أبو العلا، مدير قطاع المدن الجامعية، والدكتور أمير عبد الستار، المدرس بكلية التربية الرياضية، وفاطمة فؤاد، مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية، وعدد من مسئولي الإدارات المختلفة بالمدن الجامعية.

وتضمنت الجولة تفقد مبنى (أ) والذي يعد أحد الوحدات السكنية المخصصة للطلاب، حيث اطمأن نائب رئيس الجامعة على استمرار أعمال الصيانة في المطابخ ودورات المياه والصرف الصحي والإضاءة بهذا المبنى، مع تشديده على المختصين بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي.

كما اشتملت الجولة تفقد الوحدة السكنية (د)، التابعة لقطاع الوفود، لمتابعة أعمال الإصلاح والتجديد الجارية بها، حيث تم تطوير حديقة المبنى، لتكون نادياً اجتماعياً مخصصاً لطلاب المبنى فقط، وذلك لأول مرة هذا العام.

وشدد نائب رئيس الجامعة على كافة الطلاب المغتربين، والمقرر لهم السكن في المدن الجامعية على ضرورة التزامهم بالتعليمات التي أقرتها إدارة المدن الجامعية في هذا الشأن، وعلى رأسها الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة الشخصية، والالتزام بتعليمات مشرفي المباني، وحذر من أن كل من يخالف ذلك، يتحمل جميع العقوبات التى ستوقع عليه.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، متابعته بشكل مستمر لخطة الجامعة المتعلقة بعملية تسكين الطلاب القدامى والجدد بالمدن الجامعية خلال العام الجامعي الجديد، وتتضمن عدداً من التجهيزات وعمليات الإحلال والتجديد ببعض الوحدات السكنية، لتكون ملائمة للطلاب، لمزاولة نشاطهم العلمي والدراسي.

وأضاف "الجمال" أن الاستعدادات الجارية بالمدن الجامعية تسير بالتوازي مع الخطة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والتي اعتمدتها إدارة الجامعة، وتتضمن تعقيم وتطهير المباني، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة، انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة وسعيها الدءوب إلى توفير بيئة اجتماعية وعلمية ملائمة لكافة الطلاب المغتربين في مختلف الكليات.