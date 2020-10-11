عاصي الحلاني عن مشاركته بالندوة التثقيفية: مليئة بالعنفوان والاعتزاز

أعرب الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة.

وكتب "الحلاني"، قائلًا: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر.. (أيوه يا مصريين) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

عاصي الحلاني: غنائي في الحفلات الوطنية المصرية شرف كبير

وأعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته البالغة للمشاركة بالندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، والتي تزامنت مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وقال الحلاني لـ"الوطن"، "شرف كبير وعظيم أن أشارك في تلك الحفلات الوطنية المصرية التي أرى فيها حب المصريين لي، وشرف كبير أن أشدوا وسط قامات فنية مصرية".

وأشار الحلاني إلى أنه سعيد بردود الأفعال السعيدة التي تلقاها، عقب عرض أغنية "أيوة يا مصريين" بعد ساعات من عرضها في الندوة التثقيفية، مؤكدًا أنه سيظل يقدم أغنيات مصرية.

وقدم عاصي الحلاني خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أغنيتين الأولى بعنوان "هنبنيها" مع مدحت صالح وياسمين علي وهايدي موسي، والثانية أغنية وطنية خاصة به بعنوان "أيوه يا مصريين".

أغنية "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع "زووم ميكس"، وماستر ماهر صلاح.

ومن جانبه، أعرب الشاعر أحمد علاء الدين، عن سعادته بتعاونه مع عاصي الحلاني، في أغنية "أيوه يا مصريين"، لا سيما وأنها تُعرض لأول مرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنا دايمًا بكون متحمس للأغاني الوطنية"، مضيفًا أنه شارك في أغاني وطنية عدّة مع الفنان محمد نور.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم خلال الندوة الشكر لأسرة مسلسل "الاختيار" من أبطال المسلسل والقائمين على العمل، كما اختص الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32: "فيه ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا أو لو اضطرينا أننا نقاتلهم هنقاتلهم، وفيه ناس تانية تقدم أروحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".