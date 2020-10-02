عاصي الحلاني لـ"الوطن": المشاركة فى احتفالات مصر واجب على كل فنان عربي

وصل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، القاهرة؛ للمشاركة في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر، التي تقام اليوم، بالنصب التذكاري "المنصة" في مدينة نصر، تحت عنوان "في حب مصر".

وقال الحلاني لـ"الوطن": إن المشاركة فى أي احتفالية مصرية وطنية، واجب على كل إنسان عربي، مضيفًا: "وأنا أحببت أن أسعد الملايين من المصريين؛ بالمشاركة في هذا النصر الخالد والعظيم".

وكان عاصي الحلاني قد نشر صورة برفقه نجله الوليد من داخل الطيارة، وهما مرتديان الكمامة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معلقًا عليها: "إلى القاهرة باذن الله للمشاركة باحتفالات نصر أكتوبر".

وبدأ عدد من المواطنين التوافد على النصب التذكاري، من مختلف المحافظات؛ للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر أن يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى النصر، الثلاثاء المقبل، خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة.