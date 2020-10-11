"العربية للتنمية" تناقش تطوير التعليم الجامعي عن بعد بفيديو كونفرانس

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة (COVID-19)"، اليوم.

وبحسب بيان للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، افتتح فعاليات الندوة الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأدار فعالياتها الدكتور محمد لطفي المبعوث السامي لرئيس جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة نائب رئيس شبكة القيادة العربية الأوروبية في التعليم العالي (ARELEN).

وشارك في تغطية محاور الندوة، أربعة رؤساء جامعات عربية وهم الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ماهر سليم رئيس جامعة عمان العربية سابقاً، بالإضافة إلى الدكتور ديفيد لوك الأمين العام لمرصد الماجنا كارتا والأمين العام لشبكة القيادة العربية الأوروبية في التعليم العالي (ARELEN)، بحسب البيان.

وبحسب بيان للمنظمة، تم استعراض تجارب تلك الجامعات في كيفية مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار تلك التحديات، كالتعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانتهت الندوة إلى التأكيد على أهمية التعليم عن بعد باعتباره مكملاً للنظم التقليدية في التعليم وليس بديلاً كاملاً عنها، بالإضافة إلى أهمية تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب الحصول على الشهادات الجامعية باعتبارها الوسيلة الأساسية للحصول على المعرفة، وما يتطلبه ذلك من وجود أنظمة إدارية مرنة في الجامعات وتطوير الفكر الإداري والاستراتيجي في إدارة الجامعات العربية.