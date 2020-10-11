وسيم السيسي: قوى الشر في الخارج لن تهزم المصريين ماداموا متماسكين

قال وسيم السيسي عالم المصريات، إن قوى الشر في الخارج لن تستطيع هزيمة الشعب المصري مادام متماسكًا وقويًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن المشكلة في مصر ليس في غزوها بل الوصول إليها، حيث أنه من النادر وجود شعب متماثل في شكله الظاهري وطباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري، لأنه شعب واحد، لافتًا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت هذا الأمر.

وتابع: "الوعي هو أهم شيء في هذه المرحلة، إذ يجب أن يعلم الشباب أنه منذ نحو 113 عامًا قال رئيس وزراء بريطانيا إن منطقة الشرق الأوسط ثرية جدًا، ولا بد من تحويلها إلى دويلات متناحرة على أساس ديني وطائفي".

وأردف، أنه جرى الاتفاق على بنود اتفاقية "سايكس بيكو" في عام 1916، وساعدت بريطانيا الإرهابي حسن البنا على تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، وبعدها ساعدت على قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحاولت تدمير 3 دول حولها هي مصر وسوريا والعراق، ثم جاء الدور على برنارد لويس في الربيع العربي وحاول تقسيم الدول العربية مرة أخرى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جوهر التقدم لأي دولة يكمن في الاستقرار، واستقرار الدولة المصرية أمر يجب أن يُشغل الجميع، كون جوهر التقدم يأتي من الاستقرار، وجوهر الاستقرار يأتي من وعي الشعب المصري.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ منظومة التعليم بها 23 مليون طالب، وعندما يتم تدريس تاريخ الدولة المصرية لهم، وما آلت إليه، يقضي على أي فرصة من الإعلام المعادي للدولة للعبث بوعي الشعب.

وتابع: "لو عملنا كده، الإعلام المعادي الموجه ضدنا وبيستهدفنا ويستهدف وعي المصريين هل هينجح؟، لا مينجحش، كنت بقول وأنا وزير للدفاع خلوا الضباط والصف تتعلم يعني إيه دولة، ويعني إيه تحدياتها عشان تعلم الكلام ده في لقاءاتها اليومية للأفراد ويطلبوا منهم يقولوا لأسرهم، ليه الدولة المصرية كده".

وواصل: "هل هنقدر نتجاوز ده؟ أيوه، لو دخلتكم في أزمة ثانية زي 2011 أو زي 2013، المصير هيبقى إيه؟، أصعب ولا أسهل؟".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.