مكافحة التهرب الضريبي تشن حملات تفتيشية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، توجيه حملات تفتيشية مكبرة، حيث استهدفت شركة "إف إف إل للتنمية المستدامة" الكائنة فيلا 3 حي الندى- شارع البنفسج- الشيخ زايد.

أسفر التفتيش، عن وجود إسقاط ضريبي بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة إثنان وخمسون ألف جنيه 4452000، وتم ضبط لاب توب، وعدد 2 حقيبة، تحتوى على الأوراق والمستندات والفواتير الخاصة بتعاملات الشركة المذكورة.

يذكر أن الشركة يمثلها قانونا، خالد عادل عبده حبيب، مواليد 1/10/1966، مقيم بذات عنوان الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبناء على تحريات مسبقة بقيام تلك الشركة بتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، بغرض التهرب من سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام قانوني الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، قانون ضرائب القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وجار فحصها بمعرفة اللجان المختصة بمصلحة الضرائب المصرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.