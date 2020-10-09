"التهرب الضريبي" تلاحق أباطرة الدروس الخصوصية في السويس

واصلت إدارة التهرب الضريبي بمحافظة السويس، ملاحقة أباطرة الدروس الخصوصية بالمحافظة، لاسترداد حق الدولة وإلزامهم بدفع المستحقات الضريبية عن سنوات عملهم في "السناتر".

وقال مصدر بديوان عام محافظة السويس، في تصريح له اليوم، إن المحافظة وجهت رؤساء الأحياء إلى شن حملات لغلق مراكز الدروس، بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم، علاوة على النشاط الملحوظ لإدارة التهرب الضريبي في تحرير محاضر بحقهم لاسترداد حق الدولة المتمثل في الضرائب.

وعقب تحرير إدارة التهرب الضريبي "محضر تهرب" لمدرس كيمياء أطلق على نفسه لقب "أسطورة الكيميا بالسويس" كثفت الإدارة جهودها لحصر محترفي الدروس الخصوصية لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، وانتهت الجهود بتحرير محاضر تهرب لـ"أرسطو الفلسفة" و"المتميز للأحياء" و"الجنرال" و"المبدع" وقال مصدر بإدارة التهرب الضريبي، إن إيرادات الدروس الخصوصية شهريا لـ "أرسطو الفلسفة" بلغت 230 ألف جنيه، و" المتميز " 160 ألف جنيه و"الجنرال" 220 ألف جنيه و"المبدع" 150 ألف جنيه.

ويعتمد أباطرة الدروس الخصوصية حاليا علي سناتر دروس عادت للعمل علي الرغم من تفشي فيروس كورونا، من بينها سناتر دروس بشارع الجلاء بـ"شارع المحافظة" داخل مقر نقابة التجاريين، وسناتر أخرى بشارعي "الجيش والنمسا" إلى جانب سناتر بأحياء فيصل وعتاقة في السلام.

وأكد غريب طه، موظف، وولي أمر طالب بالصف الثالث الثانوي، إن المدرسين اعتادوا على معاملة أولياء الأمور بطريقة سيئة، مشيرًا إلى أن الحجز في مراكز الدروس جسد معاناة حقيقية للأهالي، وعلق قائلا: "أحد الأباطرة اشترط أن تكون الغرفة الخاصة بالدرس الخصوصي بمنزلي تحتوي على تكييف، وأن تخصص غرفة أخرى لمساعديه الذين يوجدون معه.. مضطرين عشان خاطر ولادنا".