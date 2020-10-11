إبراهيم سليمان أمام القضاء غدا في "أسوار غرب الجولف"

يمثل محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، غدًا الإثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مع 4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، لحضور ثاني جلسات محاكمتهم في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

وأشار أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، إلى أنه في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها، الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وتكلفت تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه، بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة، وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون جنيه.

وسبق أن مثُل "سليمان" أمام القضاء متهمًا في عدة قضايا، منها قضية "الحزام الأخضر" والمنظورة حاليًا أمام القضاء، والتى يواجه فيها إتهامات، مع 5 آخرين، بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

وكشفت التحقيقات، تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

ومن المقرر أن تُعقد المحكمة جلسة جديدة لنظر القضية، يوم 3 نوفمبر المقبل، للنظر فى أوراق التصالح الذي يسعى فيه المتهمون حاليًا.