حسام صالح: حروب الجيل الخامس تهدف إلى احتلال العقول وليس الأراضي

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يجب التمييز بين حروب الجيل الرابع وغيرها من الحروب، موضحًا أن حروب الأجيال الثلاثة الأولى، كانت عبارة عن حروب جيوش وليست حروب سياسية.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "اليوم أصبح هناك خلط بين الحرب والسياسة مع بعض، نتج عنه حروب الجيل الرابع، فحروب الجيل الأول كانت تحارب الجيوش فيها بعضها البعض، والجيل الثاني كانت عبارة عن حروب عصابات، أما حروب الجيل الثالث فهي حروب استباقية".

وتابع، أن حروب الجيل الرابع نشأت نتيجة تقدم الميديا بشكل كبير، وتطور عالم الديجيتال ودور منظمات المجتمع المدني ، والقوة الكبيرة التي تتمتع بها العمليات الاستخباراتية في العالم كله وأصبحت وسائل الإعلام التقليدية أقوى من ذي قبل.

وأشار، إلى أن حروب الجيل الرابع طويلة الأمد وهي معنية بالإرهاب والتخريب والهجوم الثقافي والدعم المادي واستخدام شبكات الاتصالات بصفة عامة، وهي غير متكافئة: "قد تكون هناك دولة ثابتة ومنظمة وتمتلك قواعدها وتفاجئ بوجود جهة غير منظمة تعمل على خلق التناقض بينها ومجتمعها لزعزعة استقرارها، فيبدأ الناس يشككون في إجراءات الحكومة".

وحذر المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من حيل حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أنها تستخدم حقائق بنسبة 80%، و20% مواد غير حقيقية لكنها تستهدف الشعوب من خلالها، وأكد أن المواطن هو المسؤول عن حماية بلده في حروب الجيلين الرابع والخامس، وبالتالي فإنه يجب تنمية دور المجتمع المدني والنقابات والأحزاب.

وأردف، أنه إذا جرى تنشيط كل هذه الجهات فإنها ستتعاون مع بعضها البعض لحماية الدولة، ومنع استخدام المواطنين كسلاح ضد دولتهم، وذلك من خلال افتعال بعض الأحداث لجعل الحكومة والسلطة والدولة تدافع عن نفسها، وعندها تقل الروح المعنوية للمواطنين ويقلقون، وهو ما يتيح الفرصة لمن يخوضون حروب الجيل الرابع بتمرير أفكارهم إلى المجتمع.

ولفت، إلى أن حروب الجيل الخامس، تهدف إلى احتلال عقول البشر بدلًا من احتلال الأرض، لإسقاط الدول من الداخل وتكسيرها وتفتيتها، وجعلها عبارة عن مجموعات تحارب بعضها.

وفي نهاية حديثه، وجه صالح بصفته المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، على تكريم أبطال مسلسل الاختيار، في الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، التي حضرها رئيس الجمهورية.