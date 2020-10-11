حسني شتا عن تكريمه: "أحمد الله إني اتكرمت وأنا عايش"

كرم مهرجان همسة للآداب والفنون، الفنان الشاب حسني شتا، عن دوره في مسلسل "ليالينا 80"، وذلك في الحفل المقام حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالهرم.

وقال حسني في كلمته، إنه سعيد بتكريمه قبل وفاته، خاصة أنه ما زال في مقتبل العمر، بحسب قوله.

وأعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون مؤخرا، تكريم الفنان شريف الدسوقى، وجائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره بــ مسلسل "بـ100 وش"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، ولجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان شريف الدسوقى، نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة أسماء المكرمين.

أعلن القائمون على إنتاج فيلم "هانوفيل" للمخرج أشرف فاروق، بدء تصوير العمل، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان حسني شتا، وإلهام عبد البديع، وهاجر الشرنوبي.

وقال المنتج الفني عماد شحاتة، إنه يجرى حاليًا التعاقد مع باقي فريق عمل الفيلم.

يُذكر أن "هانوفيل" يُصنَّف كفيلم رعب مصري، تدور أحداثه حول قصة مثيرة غامضة.

والفيلم من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين عبدالإله عبدالمجيد وولاء عبدالمجيد، ومنتج منفذ فايق عبدالمجيد، ويتكون فريق العمل من مدير التصوير أسامة بركات، ومهندس ديكور وائل عبدالله، ومخرج منفذ أحمد الليثي.

وفي يونيو الماضي، نشر الفنان حسني شتا البوستر الدعائي الخاص به لمسلسل "شديد الخطورة"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقًا: "دعواتكم يا حبايبي".

و"شديد الخطورة" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وهو أول مسلسل مصنوع لمنصة "watch it" حصريًا.