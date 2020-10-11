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محمود مسلم

انتشال جثث نساء وأطفال مهاجرين قبالة سواحل تونس

كتب:

وكالات
11:42 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
غرق مهاجرين غير شرعيين

غرق مهاجرين غير شرعيين

انتشلت قوات خفر السواحل، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس، عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط، باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن المسؤول الأمني، قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

والعام الماضي، لقى حوالي 90 مهاجرا أفريقيا، حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.

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