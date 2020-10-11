انتشال جثث نساء وأطفال مهاجرين قبالة سواحل تونس

انتشلت قوات خفر السواحل، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس، عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط، باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن المسؤول الأمني، قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

والعام الماضي، لقى حوالي 90 مهاجرا أفريقيا، حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.