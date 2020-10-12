مستشفى العديسات جنوب الأقصر يستقبل 12 حالة مصابة بكورونا من قنا

كشف مصدر بمستشفى العديسات التخصصي، بمدينة الطود، جنوب الأقصر، والمخصص حاليًا لعزل مصابي كورونا، عن المستشفى استقبل منذ 4 أيام 12 حالة مصابة بالفيروس جميعهم من محافظة قنا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن يتواجد الآن بالمستشفى 18 حالة تتلقى العلاج من بينهم 6 حالات من الأقصر دخلوا المستشفى منذ 3 أسابيع و12 من قنا، ويتواجد أيضًا 12 حالة أخرى بداخل العناية المركزة والباقين في غرف الإقامة نظرا لتحسن حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن مستشفى العديسات بمركز الطود، جنوب الأقصر، كان قد استقبل بذلك 710 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضي وقت تخصيصه، وحاليًا أصبح المستشفى الوحيد للعزل الصحي لعلاج وتلقي حالات كورونا بعد تشخيصها بمستشفى الحميات، بمدينة البياضية، شرق الأقصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، وخروج 45 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.