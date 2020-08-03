مستشفى العديسات يعلن تعافي 96 حالة من كورونا خلال يوليو

أعلنت إدارة مستشفى العديسات للعزل الصحي بمحافظة الأقصر، تعافي 96 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار شهر يوليو، جميعهم من كبار السن وحالتهم مستقرة بعد أن كانوا في العناية المركزة، وذلك بإشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة.

وهنأ الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، أبطال المستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتوجه بالشكر والتقدير لما بذلوه من مجهود على مدار الفترة الماضية، كما وجه ببث روح السعادة والبهحة ورفع الحالة المعنوية للطاقم الطبي والعمال والموظفين والمرضى احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وبناء عليه قام الدكتور محمد العجمي نائب مدير عام مستشفى العديسات ومدير فريق العزل، بالمرور على جميع أقسام المستشفى مهنئا جميع العاملين والمرضى بعيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع الورود عليهم تقديرا لما يبذلوه من مجهود.