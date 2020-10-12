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محمود مسلم

جونز هوبكنز: تسجيل 44 ألفًا و614 حالة إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

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أ ش أ
08:50 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

 أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و762 ألفا و546 حالة، وذلك عقب تسجيل 44 ألفًا و614 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 214 ألفًا و768 حالة، وذلك عقب تسجيل 398 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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