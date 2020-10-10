كورونا يصعّد هجومه عالميا: إصابات غير مسبوقة فى أمريكا وفرنسا وروسيا

تصاعدت إصابات الموجة الثانية من فيروس كورونا في عدد من دول العالم، أمس، وسجلت أمريكا 57 ألفًا و420 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و663 ألفا و293 إصابة.

وأشارت "جونز هوبكنز" إلى تسجيل 990 حالة وفاة متعلقة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 ألفًا و752 وفاة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم السبت، تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2067 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفًا و574 إصابة بينهم أكثر من 30 ألف حالة نشطة.

ونوهت الوزارة إلى أن حصيلة إصابات اليوم السبت هي الأعلى منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19، موضحة أن ثاني أعلى حصيلة كانت 1516 إصابة في 10 أبريل، ويليها ثالث أعلى حصيلة بـ1394 إصابة والتي سُجلت أمس الجمعة.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات تستضيف 831 فقط من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينهم 20 حالة من المُسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 52 ألفًا و803 شخصا في ارتفاع بـ639 متعاف جديد عن أمس الجمعة.

فيما سجلت روسيا سجلت السلطات الصحية الروسية قفزة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، رصد 12846 إصابة جديدة بالوباء "مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 197 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة زيادة بـ1% خلال اليوم الأخير وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5868 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 6781 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في البلاد حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ50.3 مليون (648 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وفى بريطانيا من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون ، عن قيود جديدة لاحتواء تفشي الفيروس،وإعلان خطته لمحاولة لاحتواء تفشى الفيروس بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى بلاده إلى 578 ألفا و390 حالة .

وسجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 26 ألف حالة للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من أمس السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.

فى المقابل أعلن مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، أن بلاده تدخل حاليًا الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أمس ، أن "عبدالله" قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لقد دخلنا الآن الموجة الثالثة من وباء كوفيد - 19، ويجب أن نعمل معًا مرة أخرى لكسر سلسلة العدوى".

وسجلت ماليزيا 375 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" أمس، تشمل 371 إصابة محلية و4 إصابات وافدة.