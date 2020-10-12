مسرح الطليعة يستعد لعرض "ريسايكل" خلال أيام
كتب:
حاتم سعيد حسن
08:50 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
شادي سرور
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تُجري حاليًا البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح عرض "ريسايكل" من إخراج محمد الصغير، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام.
جدير بالذكر، أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، وقام بالتدريب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما ابراهيم، ومصطفى سليم، وقد توقفت هذه الورشة أثناء جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.
"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات.