مسرح الطليعة يستعد لعرض "ريسايكل" خلال أيام

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تُجري حاليًا البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح عرض "ريسايكل" من إخراج محمد الصغير، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام.

جدير بالذكر، أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، وقام بالتدريب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما ابراهيم، ومصطفى سليم، وقد توقفت هذه الورشة أثناء جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاسكتشات.