مكالمة خادعة وراء هتك عرض عجوز عين شمس: جارتي اتحرشت بيا وصورتني مع راجلين

صدمة شديدة بدت على عجوز عين شمس، أثناء حديثها بنبرة مليئة بالحزن والألم، عن تفاصيل هتك عرضها على يد طالبة جامعية و2 من أصدقائها، وتصويرها فيديو أثناء الاعتداء عليها فى محاولة لابتزازها والاستيلاء منها على شقتها ومبلغ من المال.

وقالت المجني عليها "70 عاما ، فى محضر الشرطة، إن الطالبة اتصلت بها قبل الجريمة بأيام وطلبت الصعود لمشاهدة الشقة بحجة شرائها والزواج فيها، وعقب حضورها فوجئت بدخول رجل مسن، أصلع، واكتشفت أنه صديق الفتاة، ومعه شاب آخر، يحملان أسلحة، ثم بدات الفتاة بسب العجوز والتعدي بالضرب على وجهها، ومزقت ملابسها، ثم تحرشت بها في أماكن حساسة أمامهم.

وأضافت المجني عليها فى محضر الشرطة: "أن الفتاة قالت لهم هنصورها فيديو، وهي معاكم ونتهمها بالدعارة"، وبعدها قامت الفتاة بتهديدها وسبها بألفاظ خادشة، ثم قامت بالاحتفاظ بالفيديو.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة، أن الطالبة "ن. م."، 20 عاما، المتهمة الأولى، هتكت عرض جارتها العجوز، وهي من اقترحت تصويرها فيديو مخل مع صديقيها، مشيرة إلى أنها اتصلت بالمجني عليها بحجة شراء شقتها، وعقب حضورها فتحت باب الشقة لباقي المتهمين "صديقيها" وأشهروا السلاح فى وجه المجني عليها.

وعثر رجال الشرطة على شاشة تليفزيون تم سرقتها من شقة الضحية، كما فحصوا كاميرات المراقبة فى الشارع، والتي أثبتت دخول المتهمين إلى العقار التى تقطن فيه المجني عليها بالمنطقة.

وقررت النيابة العامة، عرض المجني عليها على الطب الشرعي، للاستكتابها ومضاهتها بإيصالات الأمانة التى عثر عليها بحوزة الفتاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ثم قررت حبس الطالبة وصديقها المسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط شريكهم الثالث.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، كشفت تفاصيل هتك عرض عجوز على يد طالبة و2 من أصدقائها في منطقة عين شمس، بعدما تلقى العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بلاغا بالواقعة.

وقالت الضحية في محضر الشرطة، إنها أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما اضطلعت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وألقت القبض على الفتاة وصديقها، واعترفا بالجريمة أمام النقيب عمرو شريف، معاون مباحث القسم، وحاولت الطالبة الجامعية الدفاع عن نفسها، مدعية أن المتهمين أجبراها على تصوير الفيديو الخاص بالمجني عليها، وأنهما سرقا مبلغ مالي 120 جنيها كان بحوزة المجني عليها.