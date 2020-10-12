وزير الإسكان يكلف "مياه الشرب" والمدن الجديدة بالاستعداد لسقوط الأمطار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة؛ لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرَّات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من الاستعداد الكامل لجميع المعدات في أثناء سقوط الأمطار لحين انتهاء النوَّات لا سيما بفي محافظات الاسكندرية والبحيرة والمناطق الساخنة بجميع المحافظات.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استعدادات الشركات التابعة لاستقبال موسم الأمطار، وخطط الطوارئ والانتشار، ونقاط تمركز المعدات وسيارات شفط المياه، مؤكداً رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بجميع الشركات التابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية كل، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف الطوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أي مواقف طارئة.

وعن الاستعدادات الاستباقية التي جرى اتخاذها، قال المهندس ممدوح رسلان، إنه جرى تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وإجراء محاكاة بعدد من المناطق بالمحافظات؛ للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحي وكفاءة العمل بها.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تكليف أجهزة المدن الجديدة بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول، وتتضمن ما يلى (تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه – تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة – تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة – حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ – المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة)، كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالهيئة، للقيام بالمهام التالية (المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، والتنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع).