"شعبة النظارات" تحذر من شراء العدسات اللاصقة: قد تسبب العمى

واصلت مبيعات النظارات تراجعها في السوق المحلي بنسبة تجاوزت الـ80%، وهو الأمر الذي جعل التجار يصفون موسم العودة للمدارس والجامعات بـ"المضروب"، مثل العديد من السلع والخدمات؛ نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، بالرغم من تراجع الأسعار بنسبة 20%.

وبحسب إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرف التجارية، فإن سوق النظارات الطبية والشمسية، تضرر بشكل مباشر، نتيجة وقف استيراد جميع مستلزمات الإنتاج والسلع من الصين وايطاليا، بنسبة 80%جراء فيروس كورونا، موضحا أن المنتجات الموجودة فى السوق أغلبها من المخزون الصيني.

وأضاف "المغربي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أسعار النظارات متراجعة بنسبة 20%؛ نتيجة تراجع الطلب، بالمقارنة بالعام الماضي، نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وتوجه اهتمامات الناس إلى العلاج والأكل والشرب.

وأشار رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرف التجارية، إلى أن سوق النظارات يواجة عدة تحديات، منها انتشار الفاترينات والباعة الجائلين في الأسواق، وانتشار العدسات اللاصقة المضروبة، والتس يعاد تدويرها واستخدامها مرة أخرى بالأسواق.

وفى السياق ذاته، حذر إبراهيم المغربي، من شراء العدسات من الأرصفة أو الصيدليات أو أماكن مراكز التجميل، مؤكدا أنها قد تسبب العمى؛ لكونها مجهولة المصدر، وتباع بـ7جنيهات.

ونصح "المغربي"، الفتيات بعدم ارتداء العدسة اللاصقة، أكثر من مرة؛ حتى لا يتعرضو للخطر، مؤكدا أنه لابد من إلقائها في صندوق القمامة فورا، وأن تعامل معاملة "الكلينكس" بعد استخدامها.

ودعا رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرف التجارية، وزارة الصحة، إلى التنبيه على الصيدليات؛ بعدم بيع العدسات اللاصقة بها، واقترح عدم بيعها إلا من خلال تذكرة طبية لصرفها.

كما دعا إبراهيم المغربي، إلى اخضاع البضائع التي تأتى عبر ميناءي السخنة وبورسعيد؛ لكونهما لا يخضعان للرقابة على الصادرات والواردات، ويعدان من أكثر الموانيء التي تُهرب منها النظارات الى السوق المصري.

وأكد "المغربي"، أن الإقبال على النظارات الطبية مازال مستمرا، حيث أنها تعد ضرورة لمن يعانون من ضعف في الإبصار، ومع ذلك فإن أغلبهم يلجأ إلى تصليح النظارة أكثر من مرة، بدلا من شراء شنبر جديد (الهيكل المعدني).

وأعلن رئيس الشعبة العامة للنظارات بالغرف التجارية، عن اجتماع طارئ للشعبة في 25 اكتوبر الجاري؛ لوضع استراتيجية عمل للشعبة بعد إعادة تشكيل مجلس إداراتها الأسبوع الماضي، بالتسيق مع شعب البصريات بغرف المحافظات، وتشكيل 6 لجان نوعية "الاتصال والتعاون مع الصحة ، التعاون مع الجهات الحكومية، المعارض والتسويق، التطوير وتنظيم المحلات ولجنة الإعلام والعلاقات العامة".

يذكر أن حجم سوق النظارات في مصر يقدر بـ14مليار جنيه سنويا.