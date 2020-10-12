روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، 13 ألفًا 592 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و312 ألفًا و310 إصابات.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، من بينهم 3 آلاف 564 حالة بدون أعراض سريرية، ما يمثل 26.2 % من المصابين الجدد، موضحًا أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 4395 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ 538 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 125 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء الفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 22722 شخصا، مشيرا إلى أن 3793 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ليبلغ إجمالي المتعافين 1024235 شخصًا.