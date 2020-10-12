مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي 4 أشخاص، من بينهم طفلان، مصرعهم في حوادث متفرقة بدائرة مراكز البلينا والمراغة وطما، بمحافظة سوهاج، وتم نقل الضحايا إلى عدد من المستشفيات القريبة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "حسام علي"، 16 سنة، طالب، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته في حادث دراجة بخارية.

بالانتقال والفحص وسؤال والده "علي م. أ."، 55 سنة، عامل، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية، بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضاً مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وتلقى مركز شرطة المراغة إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "مكاريوس ح. ج."، 9 سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية "عرابة أبو عزيز"، دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته في حادث سيارة.

وبسؤال والدته "مريان ع. س."، 28 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء استقلال ابنها المذكور السيارة رفقة خاله "مجدي ع. س."، 30 سنة، سائق، اختل توازنه وسقط أرضاً، مما نتج عنه وفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "محمود عبد السميع"، 20 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر حادث جرار زراعي، وبالفحص وسؤال والده "عبد السميع م. ع."، 63 سنة، عامل، قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور جرار زراعي بأرضهما الزراعية، اختلت عجلة القيادة في يده، مما أدى إلى انقلابه علي جانب الطريق ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

كما تبلغ لمركز شرطة البلينا بغرق طفل بالترعة بناحية "الحلافي"، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "محمد عاطف"، 8 سنوات، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والده "عاطف أ. م."، 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو على حافة الترعة المجاورة لمنزله، انزلقت قدماه وسقط بها، مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.