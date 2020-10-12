نتنياهو يعلن اتفاقه مع محمد بن زايد على لقاء قريب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتفاقه خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع ولي عهد أبوظبي، على لقاء بينهما قريبا، دون أن يذكر موعدا محددا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم "، في نبأ عاجل.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية معاهدة السلام مع الإمارات، تمهيدا لعرضها على الكنيست، الخميس المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام، التي وقعت بين البلدين.

وخلال الاتصال، استعرض الجانبان الخطوات التي يجري اتخاذها، لتعزيز التعاون بين الإمارات وإسرائيل، في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، أن معاهدة السلام الإماراتية -الإسرائيلية، خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأعربا عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب، في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على بذل كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، التي تصب في مصلحة الجميع دون استثناء.

كما بحث الجانبان، تعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا، وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بنيامين نتنياهو أهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة، ومبادئ التسامح والتعاون، بالإضافة إلى أهمية الحوار في بناء صداقات وسلام دائم.