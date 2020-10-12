250 ألف معتمر و600 ألف مصلٍ في المرحلة الثانية للعمرة الأحد

تبدأ يوم الأحد المقبل، المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة، والمخصصة بأسبوعين، للمواطنين والمقيمين، مع السماح بفتح تصريح الصلاة بالحرم المكي، وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأوضح هاني العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنه من المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر، وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية.

وفي ما يتعلق باستقدام معتمرين من خارج المملكة، والمقرر في الخامس عشر من شهر ربيع الأول المقبل، حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة، أشار "العميري"، إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة في ما يتعلق بهذا الأمر، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيُسمح باستقبال معتمرين منها.

وأضاف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنه تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات، بحيث لا تتجاوز نسبة الإشغال 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وتحديد آلية إسكان المعتمرين، بحيث لا تتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة، مع أخذ الاحتياطات والبروتوكولات الوقائية والصحية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.