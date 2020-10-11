السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم الأحد، تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ أكثر من ستة أشهر.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 323 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل أدنى عدد منذ السادس من أبريل الماضي عندما جرى تسجيل 203 إصابات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25 حالة وفاة، مقابل 22 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 339267، بما في ذلك 5043 حالة وفاة و8894 حالة نشطة منها 826 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 593 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 325330 شخصا.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، إثر تعهد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قبل أيام: "شكراً للمملكة العربية السعودية لمساهمتها الإضافية بقيمة 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية ولمساعدتنا في الاستجابة معاً للمخاطر الإنسانية الناجمة عن جائحة كورونا وتعزيز دعمنا للبلدان ذات الأنظمة الصحية الهشة".

وغرد غيبريسوس سابقاً حين قامت السعودية بدعم المنظمة بداية الجائحة: "أعبر عن امتناني الشديد لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي لتقديمهم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير العاجلة، للحد من انتشار كوفيد-19 ودعم البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة".