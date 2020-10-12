ابنة حسن مصطفى تنشر صورة نادرة تجمع والدها بميمي جمال في "بوابة الحلواني"

نشرت نورا، ابنة الفنانة حسن مصطفى، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة، تجمع كل من والدها ووالدتها الفنانة ميمي جمال، أثناء كواليس تصوير مسلسل "بوابة الحلواني".

وعلقت "نورا" على الصورة، قائلة: "مشهد يجمع والدتي ووالدي عام 1992 من مسلسل بوابة الحلواني، حسن مصطفي ميمي جمال".

وفي شهر مايو الماضي، نشرت نورا حسن مصطفى، تدوينة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، كاريكاتيرا لوالدها إحياءا لذكرى وفاته.

يذكر أن الفنان حسن مصطفى، تعرف على الفنانة ميمي جمال للمرة الأولى، خلال عمله بمسرح التلفزيون، وتزوجا وأنجبا ابنتين توأم هما: نجلاء ونورا.

وقدم مسلسل بوابة الحلواني، في أربعة أجزاء، بدأ الأول عام 1992، حتى عام 2001، من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن، وشارك في بطولته عدد من كبار الفنانين مثل: "عبدالله غيث، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد راتب، وخالد النبوي، وحسن حسني، وسعاد نصر، وصلاح قابيل".

وسرد المسلسل عددا من الأحداث التاريخية، والتي تناولت جوانب الحياة المصرية في عهد الخديوية، كما ألقى الضوء في جزءه الأول منه، على مسيرة أسرة الحلواني، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية على المواطنين المصريين، نتيجة هذا الحدث الكبير.

ومرت أجزاء المسلسل على أهم الأحداث التاريخية حتى الجزء الرابع، الذي أكمل تاريخ حياة أفراد عائلة الحلواني في مصر، سواء على المستوى الشخصي في حياتهم، أوعلاقتهم بدوائر الحكم في مصر الخديوية.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن مصطفى، في 19 مايو عام 2015، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، وظل حتى آخر حياته يعمل بتقديم العديد من الأعمال الفنية حتى وصل رصيده الفني إلى ما يقارب الـ400 عمل فني، ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.