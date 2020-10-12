4 أسباب تؤدي لتذبذب الكهرباء.. احذرها

أوضحت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أسباب رعشة الكهرباء بالمنزل، من خلال الشرح التفصيلي لهذه المسببات، حيث يواجه المستهلك عدداً من مشاكل الكهرباء المنزلية والتي تكون ناتجة إمّا عن سوء لاستخدام الكهرباء أو مشكلة في التوصيلات الكهربائية المنزلية، أو مشكلة من مصدر الكهرباء نفسه.

وترصد "الوطن" أبرز أسباب تذبذب الكهرباء، التي يجب التأكد منها والعمل على اصلاحها لتجنب المخاطر، وفقا لما أعلنته الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسباب رعشة الكهرباء في المنزل

يواجه المستهلك عند استهلاك الكهرباء وجود رعشة في الكهرباء والإنارة وتذبذبها والتي تحدث عند تشغيل أحد الأجهزة المنزلية في الغالب، وتعود أسبابها إلى:

1ـ أحمال كهربائية زائدة:

ـ الأجهزة الأكثر سحبا للتيار الكهربائي تشمل المكيف المنزلي، الميكروويف، والمكواة، ونشافة الملابس، ومدفأة الكهرباء، إذا كانت الأضواء تخفت عند تشغيل جهاز معيّن، مثل مجفف الشعر أو ميكروويف، فيجب التحقق أولاً ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز (من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك)، وفي تلك الحالة يجب فصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصّة لكل مجموعة على حدة.

ـ أما في حالة كانت الأضواء تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أيّ جهاز منزلي، ففي تلك الحالة يجب الاستعانة بالأخصائي الكهربائي لفحص الدوائر الكهربائية ومدى تحمّل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

2ـ توصيلات كهربائية غير سليمة:

ـ أحد أسباب رعشة الكهرباء في المنزل هي سوء التوصيلات والتمديدات الكهربائية في المنزل، فقد تكون الأسلاك قديمة ومهترئة، أو أنّ حجم الأسلاك (سماكتها) غير كاف للتعامل مع كمية التيار التي تستخدمها الأجهزة المنزلية، لهذا فعند تشغيل أحد الأجهزة المنزلية كمضخة الماء أو مكيف الهواء، فإنّ هذه الأجهزة تسحب تيارا كهربائيا مرتفعا نسبيا، ما قد يسبب انخفاضا في الفولتية في المنزل، وتسبب الرعشة في الأضواء. ولحل المشكلة، يجب استشارة أحد الأخصائيين الكهربائيين لفحص الأسلاك والتحقق من مدى ملائمتها للأجهزة المنزلية المستخدمة.

3ـ مشكلة في سلك النتر Neutral:

تتكون التوصيلات الكهربائية للأجهزة من سلكين، فاز (Phase) ونتر (Neutral)، والسلك الثالث هو الأرضي والمسؤول عن منع حدوث الصدمات الكهربائية، وقد يكون هناك سوء توصيل في سلك النتر (Neutral) أو أنّه متآكل، لهذا، يجب فحص جميع التوصيلات بدءا من لوحة الكهرباء التي تحتوي على القواطع الكهربائية، تأكد من سلامة توصيل جميع الأسلاك الكهربائية، ومن عدم وجود أيّ علامة تدلّ على أنّ الأسلاك مهترئة أو متآكلة.

ـ ففي حالة كان هذا السلك متضررا، يسبب اختلالاً في التيار الكهربائي العائد من الأجهزة، ويسبب تقليل للفولتية في المنزل، والتي بدورها تسبب مشكلة ورعشة في الكهرباء، وانخفات الأضواء وترددها.

4. مشاكل من شركة الكهرباء المزوّدة:

ـ حال تعرض المنطقة التابع لها المستهلك لبعض الظروف الجوية الصعبة أو حدوث مشكلة في المحوّل الكهربائية الرئيسي للمنطقة، أو أنّ هناك ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، كل تلك الأسباب قد تسبب رعشة الكهرباء في المنزل، فقد تكون الفولتية القادمة من شركة الكهرباء ضعيفة أو فيها تردد ما تسبب مشكلة بالمنزل، و في هذه الحالة، يجب الاتصال عن رقم الطوارئ في شركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشاكل.