رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس أرامكو يفوز بشخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة العالمية 2020

كتب:

الوطن
04:43 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
أمين الناصر

أمين الناصر

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وسيتسلم الناصر الجائزة عقب ترشيحه من قبل نظرائه في قطاع الطاقـة، حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيُعقد غداً باستخدام تقنية الفيديو، يتناول خلالها الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

وسيشارك الناصر في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يتطرق عبرها إلى استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

 

اقرأ المزيد:

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

السعودية تتبنى معيارا عالميا لمحو الأمية الرقمية

السعودية تؤكد أهمية الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز لمواجهة التحديات

"مجموعة العشرين" تشيد بجهود المملكة السعودية

السعودية تقرر استمرار التعليم "أونلاين" حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

مش السعودية بس.. كافيه للكلاب فى الإسكندرية: أكل وشرب وجاتوه