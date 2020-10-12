شيخ الأزهر يدعو العالم للتضامن ودعم سوريا: قلوبنا تحترق ألما

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمة العربية والعالم أجمع، للتكاتف والتضامن من أجل سوريا، بعد موجة الحرائق التي تعرضت لها عدد من المحافظات والمواقع السورية خلال اليومين الماضيين.

وكتب شيخ الأزهر في تدوينة عبر موقعي التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حلّ بها من خراب ودمار وحرائق دامية، أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم".

وتابع الطيب: ندعو المولى -عز وجل- أن يرزق سوريا الأمن والأمان، اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وتعرضت سوريا لارتفاع في درجات الحرارة، نتج عنه عدد من الحرائق التي تسببت في اشتعال مساحات واسعة من الغابات، معظمها في محافظة حمص وسط البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية وأكثر من 80 موقعًا مختلفًا، وتسببت في إصابة العشرات بمشكلات في التنفس خلال اليومين الماضيين، ونزوح الآلاف تاركين ديارهم.