في الذكرى الـ28 لزلزال 92.. ماذا كان يسمع ويشاهد المصريون حينها؟

في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر عام 1992، وفي تمام الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا، شهدت مصر حادثا مأساويا بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات لمدة 30 ثانية، والذي أصاب المصريين بحالة من الرعب، حيث نتج عنه وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وبعيدا عن الجانب المأساوي في الحادث وما تسبب به من أضرار، تستعرض "الوطن"، في هذا التقرير الحالة الفنية بهذا الوقت، والأغنيات التي حققت شهرة والأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التي كانت تعرض بذلك الوقت.

السينما

شهد عام 1992 إنتاج عدد من الأفلام السينمائية لكبار الفنانين والتي كانت قد حققت نجاحا كبيرا، فشهد العام إنتاج فيلم "الإرهاب والكباب" للزعيم عادل إمام من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، وقد تم طرح الفيلم في دور العرض بشهر يونيو وحقق نجاحا كبيرا.

كما عرض بنفس الشهر فيلم "ضد الحكومة" للفنان الراحل أحمد زكي والمخرج عاطف الطيب وقصة وجيه أبو ذكري وسيناريو وحوار بشير الديك، وشارك في الفيلم عدد من كبار الفنانين منهم المنتصر بالله، لبلبة، أبو بكر عزت وعفاف شعيب، ويعتبر واحدا من أهم الأفلام في مسيرة الفنان أحمد زكي السينمائية.

وبعد مرور أقل من أسبوعين من وقوع حادث الزلزال تم عرض فيلم "عيون الصقر" للفنان نور الشريف بدور العرض السينمائي، وشارك في بطولة الفيلم رغدة، محمد توفيق، علاء ولي الدين، حسن الأسمر ومحمد الدفراوي.

الغناء

يعتبر عام 1992 هو الفترة التي كان يطلق عليها عصر "الأغنية الشبابية" والتي كان لها نجومها مثل الفنانين محمد فؤاد وعمرو دياب بجانب العديد من المطربين، وقد شهد العام إصدار ألبوم "أيامنا"، لـ عمرو دياب، وكانت الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا حينها "ما بلاش نتكلم في الماضي"، وشهد نفس العام إصدار فيلم "أيس كريم في جليم" من بطولة عمرو دياب والفنانة سيمون، والتي كانت من نجمات تلك الفترة، وحقق الفيلم نجاحا تجاريا كبيرا، كما أصدر الفنان محمد فؤاد ألبوم "مشينا" في نفس العام، وكانت أغنية "قرب تعالى" هي الأغنية الشهيرة بهذا الألبوم.

كما حقق الفنان مصطفى قمر نجاحا في ذلك العام بأغنية "الإسكندراني" والتي صدرت في أول ألبوماته الغنائية "لياليكي"، كما أصدر نجم تلك الفترة الفنان علاء عبدالخالق ألبوم "اتغيرتي".

المسلسلات

شهد عام 1992 عرض المسلسل الكوميدي "مذكرات زكية هانم"، والذي تم عرضه في شهر مارس، وجاء المسلسل من بطولة الفنانة سميحة أيوب والفنان صلاح قابيل ومن إخراج إبراهيم الشقنقيري، كما كان من أبرز المسلسلات التي عرضت في ذلك الوقت "المال والبنون" في جزءه الأول والذي كان قد حقق نجاحا كبيرا، وكان المسلسل من بطولة "عبدالله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز وفايزة كمال"، ومن تأليف محمد جلال عبدالقوي وإخراج مجدي أبو عميرة.

المسرح

شهد عام 1992 عرض عدد من المسرحيات لكبار النجوم، فتم عرض مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" للنجم الكوميدي سمير غانم وإخراج حسن عبدالسلام، كما شهد نفس العام عرض مسرحية "كنت فين يا علي"، والتي شارك في بطولتها الفنان نور الشريف، محمد عوض، بوسي وسعيد عبدالغني، وجاءت من إخراج عصام السيد.