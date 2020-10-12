بريد هيلاري كلينتون: عمر سليمان سقط من حسابات مبارك لحساب نجله "جمال"

تناولت إحدى الرسائل الإلكترونية التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون، رؤية الاستخبارات الأمريكية للوضع في مصر إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وتحليل الوضع الذي كان ساخنًا للغاية، لتكشف عن جانب من كواليس العلاقة بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومدير المخابرات العامة عمر سليمان.

وفي الرسالة المرسلة إلى كلينتون في 31 يناير 2011، أي قبل رحيل مبارك بـ11 يوما، قال صاحبها الذي أخفي اسمه، إنه أجرى محادثات آنذاك مع تايلر دراميلروهو ضابط بالاستخبارات المركزية الأمريكية، ومدير الشعبة الأوروبية للعمليات السرية وباتريك لانج وهو ضابط أمريكي متقاعد ومحلل استخباراتي للأوضاع في الشرق الأوسط حول الأزمة المصرية.

وأشارت الرسالة إلى أن دراميلر كان على اتصال وثيق مع مسؤولي استخبارات أوروبيين رفيعي المستوى، ومع مصادر مباشرة على الأرض في مصر، أما لانج فـ"هو صديق قديم لعمر سليمان".

وقال الاثنان في الرسالة، إن "الأوضاع في الإسكندرية والسويس أسوأ بكثير مما كانت عليه في القاهرة - لا شرطة، لا حكومة، لا قضاة، مزيد من العنف، ومزيد من القتلى".

وأضافت الرسالة أن عمر سليمان، مدير الاستخبارات العامة المصرية الأسبق، سقط من حسابات مبارك في خريف 2010 "لسبب غير معروف، ربما بسبب طموح (ابنه) جمال"، مشيرة إلى أن سليمان تعرض لسوء المعاملة من قبل مبارك، حيث "وُعد بمنصب نائب الرئيس لمدة 15 عامًا، لكنها لم تحصل أبدًا لأن مبارك كان يخشى أن يخلفه بدلًا من جمال"، بحسب الرسالة.

ورفعت الخارجية الأمريكية السرية عن عدد من رسائل كلينتون عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد الوزير مايك بومبيو قبل أيام بالإقدام على هذه الخطوة.

وكشفت الرسائل كثير من العلاقات المشبوهة بين هيلاري كلينتون وقطر والإخوان، أبرزها دفع قطر لتقديم تمويل يقدر بنحو 100 مليون دولار لإنشاء قناة تليفزيونية وصحيفة.

الجدير بالذكر أنه أمام الاحتجاجات العارمة في الشارع المصري، عين الرئيس الراحل مبارك مدير المخابرات عمر سليمان نائبا له في منصب لم يستمر فيه إلا أياما معدودة مع سقوط النظام ككل.