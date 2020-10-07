ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق التحقيق مع هيلاري كلينتون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في قضية استخدام هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية بالإضافة إلى قضية التدخل الروسي.

وكتب ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد صرحت بالكامل بإلغاء السرية بشكل تام عن أي وثائق متعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا".

وأضاف: "وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني هيلاري كلينتون، لا تنقيح".