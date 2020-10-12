بريد هيلاري كلينتون: قمع المحتجين ضد مبارك يفجر حمام دم لن يقبله الجيش

تناولت إحدى الرسائل الإلكترونية التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون، رؤية الاستخبارات الأمريكية للوضع في مصر إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وتحليل الوضع الذي كان ساخنًا للغاية، لتكشف عن جانب أكده الواقع بشأن نظرة الجيش المصري للأحداث.

واعتبر التحليل الاستخباراتي أن ما يحدث في مصر ليس مجرد "مجموعة من الشباب يلعبون بوسائل التواصل الاجتماعي كما صورت الصحافة الأمريكية".

ورأى التحليل أن "الوضع يمكن أن يذهب في أي اتجاه، لكن قمع الحشود يعني حمام دم غير مقبول للجيش".

وأكد التحليل أن "كل يوم يبقى فيه مبارك تصبح احتمالات الكارثة أكبر"، وقال إن فكرة دعم الإدارة الأمريكية مبارك أصبحت من الماضي، كما أنه ليس مقبولًا "أن يتحدث الرئيس السابق باراك أوباما مع مبارك، لا يمكنه أن يكون المبعوث الذي يخبره بأن عليه أن يترك السلطة.

وحسب الرسالة، اقترح التحليل أن ترسل الولايات المتحدة مبعوثًا يلتقي مبارك وجهًا لوجه ويخبره بذلك، مثل قائد البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل مولن، بينما تم استبعاد فكرة ترشيح وزير الخارجية السابق كولن بأول للقيام بهذه المهمة، لأن "المصريين لا يحترمونه، في حين رجح أن يتمكن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر من ذلك.

ورفعت الخارجية الأمريكية السرية عن عدد من رسائل كلينتون عبر بريدها الإلكتروني، كونها كانت تستخدم بريدها الخاص، بعد أن هدد الوزير مايك بومبيو قبل أيام بالإقدام على هذه الخطوة.

وكشفت الرسائل كثير من العلاقات المشبوهة بين هيلاري كلينتون وقطر والإخوان، أبرزها دفع قطر لتقديم تمويل يقدر بنحو 100 مليون دولار لإنشاء قناة تليفزيونية وصحيفة.