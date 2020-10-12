افتتاح "عناية جراحة القلب والصدر" بأطفال المنصورة الدولي

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ونائبه، هيثم الشيخ، قسم عناية جراحة القلب والصدر الجديد للأطفال بمستشفى المنصورة العام الجديد، اليوم، بسعة 7 أسرة بالجهود الذاتية، وخلال زيارته للمستشفى أعطى المحافظ إشارة البدء لإنشاء وحدة عناية مركزة جديده استغلالا لمكان كافيتريا قديمة غير مستغلة، بتكلفة 6 ملايين جنيه بمساهمات المجتمع المدني.

وتفقد المحافظ الموقع المقرر لنقل المشرحة القديمة، ووجّه إلى تنفيذها على مستوى متميز، كما وجه إلى ضرورة توفير أماكن انتظار لائقة للمترددين على المستشفى لإجراء تحاليل Pcr للمسافرين للخارج، واستغلال الفراغات المتسعة داخل المستشفى للارتقاء بالمبنى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطلب المحافظ من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، سرعة إعداد دراسة لاستغلال الفراغات بالمستشفى لزيادة عدد الأسرة بها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الفكرة بمساعدة المجتمع المدني.

وقال "مختار" إن الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدني بها لتخفيف العبء عن المواطنين وأيضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات.

وفي متابعته لحالة المرضى بالمستشفى العام، أكد المحافظ للأطباء وهيئات التمريض أن الكلمة الطيبة تؤثر كثيرا في الحالة الصحية والنفسية للمريض وتأتى في المقدمة مع حسن أداء الخدمة الطبية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات.