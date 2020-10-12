مصرع طبيب من الوادي الجديد تحت عجلات قطار أبي قير

لقي طبيب بشري من محافظة الوادي الجديد، متعاقد مع هيئة التأمين الصحي، مصرعه تحت عجلات قطار أبي قير، شرق مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أثناء محاولته عبور الخط الحديدي أمام مستشفى "طوسون" للتأمين الصحي.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طبيب بشري، يبلغ من العمر 37 سنة، بعدما صدمه قطار أبي قير، عند محطة "طوسون"، وتم نقل جثته إلى مشرحة "كوم الدكة"، تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المنتزة ثالث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفي يعمل طبيباً بمستشفى طوسون للتأمين الصحي، وأثناء عبوره شريط القطار، صدمه القطار، وتوفى في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.