ستاد الإسكندرية يعلن عن حاجته لشغل وظيفة أفراد أمن بنظام اليومية

أعلن ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي عن حاجته لشغل وظيفة أفراد أمن بنظام اليومية طبقا للشروط التالية؛ أن يكون حاصل على مؤهل متوسط فما فوق، وألا يقل الطول عن 165 سم فما فوق، وألا يقل السن للأفراد عن 25 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، وألا يقل السن للمشرفين عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، وأن يكون بحالة صحية جيدة ولياقة بدنية عالية، وأن يكون حسن المظهر والخلق. ويفضل من كان له خبرة سابقة بأعمال الأمن ومن سكان الإسكندرية.

وعلي من يرغم التقدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم الآتية :

1_ صحيفة حالة جنائية باسم ستاد الإسكندرية الرياضي.

2_ عدد (6) صور شخصية 4×6.

3_صورة من المؤهل الدراسي.

4_ صورة من بطاقة الرقم القومي.

على أن يتم تقديم الأوراق إلى لجنة تلقي الطلبات شخصيا وباليد بإسم الدكتور مدير عام ستاد الإسكندرية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 / 9 / 2020. حتى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2020 . وذلك بمقر ستاد الإسكندرية من الساعة التاسعه صباحا وحتى الساعه الثانية ظهراً.