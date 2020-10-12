80 شابا بصندوق علاج الإدمان يتطوعون لتوعية أسر سوهاج بمخاطر المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية الأسر بمحافظة سوهاج بمخاطر الإدمان، وتنفيذ حملة طرق الأبواب بشأن أضرار تعاطي المخدرات، وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، وذلك بمشاركة 80 متطوعا لدى الصندوق، وبالتعاون مع جامعة سوهاج.

توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر

واستهدفت حملة طرق الأبواب، الأهالي بمنطقة عشش الصيادين البديلة للعشوائيات، التابعة لمركز المنشأة ومدينة أخميم بسوهاج، حيث يتم توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر، وكيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والبعد عن أصدقاء السوء، وتنفيذ برامج التوعية بمركز ومدينة دار السلام والقرى التابعة لهم، وتوزيع مطبوعات على الأهالي بشأن أضرار المخدرات، وإطلاق دوري رياضي بمشاركة 25 فريقا ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".

ولقيت حملة طرق الأبواب التي استمرت على مدار 5 أيام، تجاوبا كبيرا من جانب أهالي منطقة عشش الصيادين ومركز ومدينة أخميم، الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق، خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم، وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وتستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي، خاصة الشباب والمراهقين، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، من خلال التواصل مع الأسر المقيمة بهذه المناطق.

وتقدم 50 شابا من أهالي قرى ومركز المحافظة، للعلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، حيث يتم تحويل الحالات المرضية لأقرب مراكز علاجية للحالات بمحافظتي المنيا وأسيوط.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ حملة طرق الأبواب تأتي ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات، مثل حي الأسمرات، وعشش شارع السودان بمحافظة الجيزة، ومنطقة عشش الصيادين بمحافظة سوهاج، من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات.

توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان

وأضاف أنّه يتم توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتا الى أنّ هذه المبادرة ستتضمن المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، واستهدفت المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات.