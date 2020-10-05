مرشح عن دائرة المعادي يطلق مبادرة لعلاج الإدمان مجانا: "بنخدم الناس"

مبادرة مجانية لعلاج الإدمان، أطلقها أحمد مرزوق المرشح عن دائرة المعادي وطرة، عبر الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية، في محاولة منه، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مريدي التعافي من الإدمان داخل دائرته، موفرًا لهم السبل اللازمة لذلك.

مدير الحملة: تواصلنا مع دكاترة، وقدرنا نوفر مكان لرعاية الناس مع توفير العلاج

طبيعة المناطق الشعبية في دائرة "مرزوق"، هي ما دفعته لإطلاق هذه الحملة بها، على حد قول إسلام عصام، مدير حملته، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات في مثل هذه المناطق الشعبية، وهو الأمر الذي كان وراء التفكير في إطلاق هذه المبادرة في محاولة منهم للمساعدة في حل هذه المشكلة، على حد قوله: "حبينا نخدم الناس، ولقينا إن دي حاجة مهمة في الفترة الحالية إننا نبدأ بيها".

المعالجون والمأوى وتكاليف العلاج، كانوا عناصر ثلاثة عملت المبادرة على توفيرهم على حد قول "عصام"، وهو ما ساعد على وجود "تفاعل جيد" ومردود وصفه بالطيب من الناس تجاه الحملة": "تواصلنا مع دكاترة، وقدرنا نوفر مكان لرعاية الناس مع توفير العلاج، وكمان تعاقدنا مع مستشفيات هندخلهم فيها، وده خلى فيه تفاعل كبير من الناس، وفيه ناس بالفعل تواصلنا معاهم وبدأوا تأهيل".

الوصول إلى مريدي التعافي من الإدمان، كان له عدة طرق من خلال المبادرة، كما يقول "عصام"، فكان ذلك عن طريق الندوات والمؤتمرات مع أهالي الدائرة، تعمل على توعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات من ناحية، وحثهم على التفاعل مع المبادرة من ناحية أخرى: "بنحاول نعمل قوائم بالناس اللي بتتعاطى المخدرات، وبنحاول نوصلهم ونقنعهم إنهم يتخلوا عنها، وبيساعدنا في ده أهل الشخص نفسه لأنهم أكتر حد مش عايزه يفضل على الوضع اللي هو فيه، وفي النهاية إحنا بنعمل اللي علينا".