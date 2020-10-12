"قذفته بحذاء فضربها بالشلوت" مشاجرة بين قيادات إدارة تعليمية بالدقهلية

قررت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد مدير الشئون المالية والإدارية وموجّه مالية وإدارية إلى خارج إدارة الجمالية التعليمية مع مجازاتهما بخصم 3 أيام من راتبهما.

وشهدت الإدارة التعليمية بالجمالية في الدقهلية، خلافا حادا بين موجهة مالية وإدارية ومدير الشئون القانونية، تطور إلى مشادة، تبادلا خلالها السب، ووصل الأمر إلى ضرب الموجهة زميلها بالحذاء، فاضطر الأخير إلى الرد بـ"الشلّوت".

ورصدت مذكرة لإدارة الشئون القانونية بإدارة الجمالية التعلمية قيام "جيهان.م.م" موجه مالي وإداري، و"مختار.م.ب" مدير الشؤن القانونية، بتبادل السب والشتم والتعدي بالضرب على بعضهما، يوم 24 سبتمبر الماضي، حيث قامت الأولى بقذف الثاني بالحذاء وقام الثاني بركلها "بالشلوت " مما سبب حالة الاستياء داخل الإدارة.

وقررت الشئون القانونية إلغاء تكليفهما ومجازاتهما بخصم 3 أيام من راتبهما وإخطار تنسيق الإداريين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية باستبعادهما خارج إدارة الجمالية إلى إدارة أخرى، حفاظًا على هيبة الوظيفة العامة ومنه تكرار ذلك مستقبلا.

وأكد شهود العيان أن الواقعة بدأت بعد أن طلب مدير الشئون القانونية من زميلته حضور اجتماع في الإدارة ورفضت الحضور وتبالا الشتائم فيما بينهما وتطور الأمر إلي القذف بالحذاء والرد عليها بضربها بالشلوت، وظلت حالة من الكر والفر بينهما إلي ان تدخل زملائهما للتفريق بينهما.

وقال الدكتور محمد إسماعيل النجار، مدير عام إدارة الجمالية التعليمية لـ" الوطن" إن الواقعة ناتجة عن خلافات شخصية، وتجري حاليا التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية، وسيتم تنفيذ ما ستنتهي إليه التحقيقات.