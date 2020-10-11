لافتة تأييد لمرشح على إدارة تعليمية بالدقهلية.. والمدير: علقوها ليلا

رفع مؤيدو مرشح في انتخابات مجلس النواب في الدقهلية لافتة تأييد على الإدارة التعليمية بـ"أجا" محافظة الدقهلية، وأكد الأهالي أنه أحد قيادات الإدارة التعليمية وأراد زملائه أن يعلنوا تأييدهم له.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة للافتات الموجودة في واجهة الإدارة بالشارع، وأعلن البعض استيائهم من وجودها على مبني حكومي.

ومن جانبه قال عماد الدوماني، مدير الإدارة التعليمية بأجا، إن اللافتة جرى تعليقها أمام الإدارة التعليمية في الشارع، وليس لنا أي علاقة بها، وبمجرد علمي بوجودها تمت إزالتها فورًا.

وأضاف الدوماني لـ" الوطن"، إن اللافتة تم تعليها ليلا يوم السبت، وأرسلها لي أحد المواطنين علي الواتس آب، فأمرت فورا بإزالتها، وكانت موجودة أمام الإدارة وليست على المبني بدون علم المرشح نفسه.

وكان شهد مسجد في "أجا" تعليق لافته لمرشح في انتخابات النواب، وفور علم مديرية الأوقاف بوجودها طلبوا من صاحب المصنع إزالتها فورا، وعدم استغلال المسجد في أي دعاية انتخابية.

وأصدرت مديرية الأوقاف تعليمات حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصًا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، وأكدت على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أول الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك.

وأكدت مديرية الأوقاف، على أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستوري وواجب وطني.