شمس الكويتية: المرأة التي تعتبر الغزل تحرشا لديها عقدة نقص

في حلقة جريئة ببرنامج "قعدة رجالة"، واجهت شمس الكويتية دوافع التحرش، ودافعت عن النساء التي يتم التحرش بهن بدفع وجهة نظر الرجل، ودافعت أيضًا عن الرجال الذين يواجهون اتهامات بأنهم متحرشون، وهم لم يفعلوا شيئًا سوى التغزّل.

واعترفت شمس الكويتية أنها تغزّلت من قبل في رجل أعجبها، وأقرّت أن التحرش لا يعتبر وجهة نظر بل مسألة أخلاقيات باحتة، وأن المرأة التي تعتبر الغزل تحرّشا، فهي لديها نقص، لأن المرأة تتزين وتتجمل لنفسها أولًا.

وبرنامج "قعدة رجالة" هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ"OSN"، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت 60 مليون مشاهدة، وأطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي.

ويستضيف البرنامج في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد أثارت مؤخرًا حالة من الجدل بعد قولها بأن فيروس كورونا أعاد تربية البشر، حسبما جاء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وغردت شمس قائلة: "شوارع نظيفة وهادئة، بيوت معقمة، نساء ماكثات بالبيوت، أطفال تحت العناية المنزلية، تجمع أسري، انخفاض التلوث بنسبة 50%، مستشفيات متأهبة، أطقم طبية منضبطة ومستعدة، طوابير منتظمة، ملاهي مغلقة، شباب مسؤول، مساواة بين الفقراء والأغنياء، معاصي أقل، دعاء وصلوات، فايروس كورونا أعاد تربية البشر".

وقالت شمس الكويتية، إنها كانت من أغنى فنانات الخليج سابقا، وتصرف الأموال دائما على نفسها، مشيرة إلى أنها لا تُوضع في مقارنة حاليا مع أي فنانين أغنياء، بسبب إنفاقها الكبير للأموال.

وأضافت "شمس"، في تصريحات تليفزيونية، أنها تربي بعض القرود في المنزل، لحبها الكبير لهم ولتربيتهم.