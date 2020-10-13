تعرف على خطوات الحصول على خرائط رقمية من هيئة المساحة إليكترونيا

يشهد عالم تكنولوجيا المعلومات حالة من التطور وفي مجال إعداد الخرائط الرقمية بصفة خاصة تبعا لمنهج التطور الحديث التى تنتجه هيئة المساحة منذ بداية التسعينيات.

وكان من الضرورى وضع خطة استراتيجية لمواكبة هذا التطور تهدف إلى تطوير وتوظيف إمكانيات الهيئة للأغراض الأساسية والتى أهمها إنتاج الخرائط الرقمية الحديثة التى تتطلبها السوق الداخلية لإنتاج الخرائط والذى يساعد فى المقام الأول على إقامة المشروعات التنموية بمصر وقد أسفر عن ذلك تضخم إنتاج الهيئة من هذه الخرائط وللحصول عليها يجب اتباع الآتى:

أولاً: تحديد الخريطة المراد شراؤها بعدد من متغيراتها.

ثانيا: إرسال طلب الشراء عبر البريد الإلكترونى للهيئة.

ثالثا: يتم تحديد موعد للعميل بهدف مشاهدة ومعاينة الخريطة المطلوبة.

رابعاً: يتم عمل مقايسة بتكلفة الخريطة وعرضها على المهندس رئيس الهيئة.

خامساً: يتم الدفع فى خزينة الهيئة واستلام الخريطة من الإدارة العامة للخرائط الطبوغرافية.

وأُنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة في عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها في حينه تغطية أرض مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وللعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها وإنشاء سجلات المكلفات لها.

وفي عام 1971 تحولت الهيئة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الري وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير بالقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2001.

ولقد مرت الهيئة خلال عمرها الطويل بمراحل عديدة اتسع خلالها نطاق أعمالها وتطورت فيها الأساليب الفنية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وحققت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التحول الآلي الذي يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكل الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة والتنموية بصفة عامة في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الحكومة الإلكترونية وفي إطار التوجه العالمي في عصر المعلومات.