مجلس الدولة يوقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعي

قضت دائرة التعليم، بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد جمال المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وكيلا عن عدد 7 طلاب، اتهموا بالغش الجماعي، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم، المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم في مادة اللغة العربية، في امتحانات الثانوية العامة 2019/2020 الذي عقد في يونيو الماضي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوي، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد حسن، أحمد السيسي، محمد الصيفي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

ترجع وقائع القضية، إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، صورًا تكشف الغش الجماعي داخل لجان امتحان الثانوية العامة، أثناء تأدية امتحان اللغة العربية.

وأظهرت الصور، مجموعة من الطلاب يتكدسون أمام مقعد زميل لهم، دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم وجود مراقب داخل اللجنة.