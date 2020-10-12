حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن كفر الشيخ ‏

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏ ‏

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ورفع تراكمات القمامة، وتحسين كفاءة الإنارة العامة وتعميم أنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بالمدينة والقرى.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة، وقري الروضة، وسد خميس، والبلاصي، والقن، والقصابي، ودمرو، وبرية لاصيفر، والبحيري .

وفي مدينة قلين، استمرت حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بقريتي قونه، والحرية، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة وتغيير الأسلاك المتهالكة بقرية منية قلين، وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقري.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول بمداخل ومخارج المدينة والقرى، وكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وترأس على فايق، رئيس مدينة برج البرلس، حملات صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات بمنطقة المقابر، وميدان النافورة أمام مستشفى البرلس المركزي.