"الطفولة والأمومة" يستنكر فيديو متداول لـ"ذبح أطفال" على طريقة داعش

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأطفال يؤدون تمثيلية لتجسيد قصة شهداء ليبيا، الذين تم إعدامهم على يد عناصر داعش الإرهابية، عام 2015، ما آثار استياء الجميع.

واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة بشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو، ماهو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطيء سرت الليبية.

كان تنظيم داعش الإرهابي، ارتكبها في عام 2015، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم، ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام، وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش، ويمسكون في أيديهم خناجر، تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء.

وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري، في شأن تعريض الأطفال للخطر، وإيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف، وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف، مؤكدة على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال، جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.