رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. القضاء يحسم مصير حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب:

محمد عيسى
06:23 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة

تصدر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، غداً السبت، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة الدعوى، وحملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبًا بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

وقال "مصطفى" في دعواه: إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطالب في دعواه بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

 

اقرأ المزيد:

ناجي قمحة: الدولة نجحت في اختبار انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوي القضاة بانتخابات الشيوخ

بالصور .. السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بالمدرسة البريطانية في الرحاب

أستاذ قانون: مجلس الشيوخ يوفر على الدولة الجهد والوقت ومليارات مهدرة

الفتوى: وجوب تنفيذ أحكام مجلس الدولة ولو كانت صادرة عن محكمة غير مختصة

تعرف على الدعاوى التي ينظرها مجلس الدولة اليوم

مجلس الدولة: إنشاء محكمة تأديبية بكفر الشيخ وبدء العمل مطلع أكتوبر