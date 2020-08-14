غدا.. القضاء يحسم مصير حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

تصدر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، غداً السبت، حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة الدعوى، وحملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبًا بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

وقال "مصطفى" في دعواه: إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطالب في دعواه بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.