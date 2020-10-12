محمد رمضان ينشر أول صورة لوالده: أبويا الغالي ربنا يقدرني أسعده وأرضيه

نشر الفنان محمد رمضان، أول صورة لوالده عبر حسابه على فيس بوك، وكتب: "أبويا الغالي، يمكن اللي قدر يعمله هو بناء 2 رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان.. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة، أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي، ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا"

وكان الفنان محمد رمضان عبر إنستجرام، أعلن حصوله على أكثر من مليون مستمع شهريا، على المنصة العاليمة سبوتيفاي.

وكتب رمضان: "الحمد لله إنجاز جديد أول فنان مصري يصل لأكثر من مليون مستمع شهريا، على المنصة العالمية سبوتيفاي، محمد رمضان.. قدمت في عامين 30 أغنية"

ونشر رمضان أمس، صوره تجمع 18 أغنية من أشهر أغانيه، وبها نسب المشاهدات.

وعلق قائلا: "ربنا يقدرني وأعمل كل ما يسعدكم، الحمد لله عملنا في سنتين فقط 30 أغنية، دول 18 منهم.. اكتب اسم أكتر أغنية حبيتها، ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان"

ونشأت مؤخرا أزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الأيام الماضية، بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة"، يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة، كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.وكان رد رمضان عليه خلال حواره في برنامج "The insider"، أنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

أما المفاجأة، اليوم، كانت مع طرح رمضان برومو جزء أغنيته الجديدة "يا حبيبي" والتى سخر فيها من الفيشاوي قائلا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

فرد عليه الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

وكان رمضان طرح أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.