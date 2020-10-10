محمد رمضان يحتفل باختياره أفضل ممثل عربي 2020: ثقة في الله نجاح

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بحصوله على جائزة أفضل ممثل عربي 2020 للسنة الثالثة على التوالي.

وكتب رمضان: "الحمد لله للسنة الثالثة على التوالي جائزة أفضل ممثل عربي 2020 عن شخصية البرنس.. رضوان البرنس، في مهرجان الفضائيات العربية".

محمد رمضان: أغني من أجل الجمهور

علق الفنان محمد رمضان، على تقديمه الأغاني على الرغم من أنه ممثل، قائلاً إنه يغني من أجل الجمهور، موضحًا أن الجمهور كان سبب استمراره في الغناء، لافتًا إلى أن أول أغنية قدمها حققت نجاحًا كبيرًا، وهي ما دفعته للاستمرار.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أن حفلاته التي قدمها حققت أيضًا نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن حفلاته الأولى حققت 150 ألف مشاهدة، وحفلته في السعودية شهدت أكبر حضور في المملكة بتصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أن الأغاني المقبلة التي سيقدمها أغاني كلها "عالمية"، مع مطربين عالميين، وهذا ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه بالشكل الكبير في الفترة الأخيرة، على حد قوله.

وأشار إلى أنه يهدف دائمًا إلى النجاح كل عام بشكل أكبر عما سبقه، بغضّ النظر عن تحقيقه شهرة كبيرة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" الذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري والوطن العربي، في واحد من أفضل المسلسلات لـ"رمضان" مؤخرًا، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين، والذي شارك فيه برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.