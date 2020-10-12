خطيبة محمد عطية.. حفيدة قيادة إخوانية منشقة

أعلن الفنان محمد عطية، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، إعلان ارتباطه بالروائية ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ميرنا الهلباوي هي حفيدة كمال توفيق الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الاخوان الارهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الأخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا وكاتب مصري.

علمت "الوطن" أن ميرنا تستشير جدها كمال الهلباوي فى تفاصيل حياتها، لكونه الداعم الأول لها، وكانت لها أكثر من تغريدة عبر تويتر أعلنت فيها تأدييها ودعمها الكامل لجدها في أفكاره، ونشرت له أكثر من صورة.

وقال "عطية" باللغة الإنجليزية: "لا أريد أي شيء في هذا العالم سواك.. الحب.. السعادة"، مرفقًا مجموعة صور رومانسية تجمعه بحبيبته في مواقف مختلفة، آخرها حضورهما سويًا لحفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أثارت ميرنا الهلباوي الجدل، بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "هل ينفع ننزل نتمشى، نجري، نتمرن في الهواء الطلق وسط أزمة كورونا، والأطباء بيقولوا آه ينفع طالما في مسافة بينك وبين اللي معاك أو اللي جنبك ومعاك كحول أو چيل معقم".

وناشدت المواطنين حينها بممارسة الرياضة، والتي لا تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا، ما جعلها تثير غضب الرواد وتصدرت محركات البحث.